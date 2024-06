Pensioni c’è la soluzione della pace contributiva

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 2 giugno 2024) Arriva laa salvare la pensione di migliaia di lavoratori a rischio. Vediamo come funziona e cosa bisogna fare. Non arrivi alla sogliaminima utile per lasciare il lavoro e andare in pensione? Non ti preoccupare: non dovrai continuare a timbrare il cartellino ad oltranza. Arriva laa salvarti. Però, per fruirne, dovrai fare una certa cosa. Subito in pensione grazie alla/Cityrumors.itNel nostro paese – specialmente dal 1996 in avanti – il fattore più importante quando si parla di pensione non è l’età e non è nemmeno lo stipendio che si percepisce. No, il fattore determinante sono i contributi. Senza contributi a sufficienza non solo avrai una pensione bassissima ma non potrai neppure accedere alla pensione.