Omaggio a Marconi Gli studenti dell’Ipsia costruiscono la radio

(Di domenica 2 giugno 2024) L’Ipsia Corridoni di Corridonia ha celebrato due importanti ricorrenze: il 150º anniversario della nascita di Guglielmoe il centenario dellaitaliana. Per questa occasione, glidella classe 5^E hanno partecipato a un progetto didattico speciale, costruendo e collaudando treAm/Fm-Mivar R402 in scatola di montaggio. Guidati dai loro insegnanti, glihanno intrapreso un percorso che li ha portati a comprendere i principi della trasmissionefonica e della comunicazione senza fili, rendendoal pioniere delle telecomunicazioni. In questo contesto, è stata ricordata la figura dell’ingegnere e inventore Beniamino Fiamma, stretto collaboratore die direttore della Regia Scuola Tecnica Industriale di Corridonia (oggi Ipsia) dal 1939 al 1941.