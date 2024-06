Kate Middleton ultime notizie | Voci ridicole su di lei

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 2 giugno 2024) C’è grande apprensione sulle condizioni di salute di, la Principessa del Galles. Ed è online che molti esprimono la propria preoccupazione, talvolta pubblicando ipotesi irrealistiche, se non deliranti. Secondo Phil Dampier, le fake news sulla Principessa dovrebbero finire: quando tornerà, sarà più forte che mai. Lesu di lei non si sono ancora placate, e intanto dai tabloid inglesi arriva un’indiscrezione: potrebbe mostrarsi sul balcone per il Trooping the Colour, la tradizionale Sfilata della Bandiera. Da Palazzo, per il momento, nessun commento.: non si placano le, la Principessa del Galles, si trova a casa in convalescenza. Sono trascorsi mesi dal videomessaggio apparso sul profilo social dei Principi del Galles, in cui laha annunciato di avere un cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva.