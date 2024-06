I 70 anni di Romagna mia | Papà disse | troppo provinciale ma oggi la canta tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) di Pierfrancesco Pacoda BOLOGNA Ha appena finito di accogliere un gruppo di turisti austriaci interessati al rapporto tra le composizioni di Strauss e quelle di suo, Secondo Casadei, l’uomo che ha portato la musica popolare romagnola dalle aie alla fama internazionale. Riccarda Casadei è la figlia del violinista scomparso nel 1971, che veniva chiamato, appunto, ‘Lo Strauss della’, ed è la curatrice della casa museo di Savignano sul Rubicone dedicata all’autore diMia, canzone della quale ricorrono i 70. Riccarda Casadei, lei ricorda come nacque la canzone che è entrata nella storia della musica italiana? "nel 1954, come ogni anno, prima dell’estate, andò a Milano a registrare uno nuovo disco. Ne realizzava sempre due, uno per promuovere i concerti della stagione estiva e uno in autunno per trovare le date invernali.