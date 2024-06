Giro del Delfinato Remco Evenepoel | Non ho obiettivi sono qui per testarmi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Nemmeno il tempo di archiviare definitivamente ild’Italia che è già cominciato il conto alla rovescia verso il Tour de France. Dal 29 giugno la Grande Boucle caratterizzerà il grande ciclismo internazionale e tutti si aspettano il duello tra Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a caccia della doppietta con il. Ma in tanti cercano un posto al sole, come. Il leader della Soudal-Quick Step torna oggi in gara dopo un’assenza di due mesi. Anche lui venne coinvolto nella brutta caduta aldei Paesi Baschi che ha visto Vingegaard rischiare ben più della rottura di una clavicola, delle costole e di un polmone collassato. Anche perci fu la frattura della clavicola, messa a posto con un intervento chirurgico.