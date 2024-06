Giada Zanola gettata dal ponte ancora viva i lividi e i punti da chiarire | cosa emerge dall’autopsia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024) Il dato certo emersosul corpo diè che la donna fossequando è precipitata dal cavalcavia sull’A4 vicino a Vigonza, per poi essere travolta da un camion. L’esame del medio legale Claudio Terranova chiesto dal procuratore di Padova Giorgio Falcone indica le prime certezze sulla morte della 33enne, che allontananodi più l’ipotesi del suicidio e aggravano la posizione del compagno Andrea Favero, in carcere con l’accusa di omicidio. Da parte di Favero finora non ci sono mai state ammissioni. Se non parziali, a detta degli agenti della Squadra mobile di Padova citati dal Corriere della Sera che hanno parlato solo di parziali ammissioni. Favero ha intanto revocato l’incarico all’avvocato d’ufficio e si è affidato a un penalista di Venezia, Marco Marcelli.