Festa della Repubblica | in Bergamasca commemorazioni e concerti

(Di domenica 2 giugno 2024) Bergamo. Il 2 giugno 2024 ricorre il 78° AnniversarioFondazioneItaliana: laè stata istituita per ricordare la nascitaa seguito del referendum istituzionale che si è svolto il 2 giugno 1946. Per ricordare l’avvenimento, ogni anno in questa data nei paesi e nelle città di tutta Italia vengono organizzateed eventi. Anche nelle varie località bergamasche hanno luogo le cerimonie istituzioni e iniziative a tema. BERGAMO La cerimonia di festeggiamento del 2 giugno a Bergamo è stata organizzata dalla Prefettura e prevede alle 10 in Piazza Vittorio Veneto, la cerimonia dell’Alzabandiera e la lettura del Messaggio del Presidente. A seguire nel PalazzoProvincia ePrefettura, si svolgerà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al MeritoItaliana”.