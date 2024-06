Calcio Storico Fiorentino 2024 Rossi – Bianchi oggi in tv | canale orario e streaming semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Alle 18:00 di, domenica 2 giugno idi Santa Maria Novella e idi Santo Spirito si sfideranno in occasione della secondadell’edizionedel. In palio c’è il pass per la finalissima, che sarà giocata sul rettangolo di rena il pmo 15 giugno sempre alle 18:00. Dopo il primo penultimo atto tra i Verdi di San Giovanni e gli Azzurri di Santa Croce ecco un altro confronto da non perdere in quello che è un appuntamento che riesce ad offrire un mix tra sport e tradizione. Da un lato i, campioni in carica dopo il 9-2 rifilato in finale agli Azzurri nel 2023. Dall’altro i, che hanno vinto il Palio 17 volte, ma che non trionfano dal 2017. Ora una nuova possibilità. E un impegno da seguire in tutti i suoi 50 minuti.