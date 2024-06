Cagliari ucciso ex carabiniere 36enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 2 giugno 2024) 12.50 Un exdi 36 anni è statoa coltellate dopo una lite all'interno di un pub in via Caprera, a. L'uomo è stato colpito al torace. Gli agenti della Squadra volante e gli investigatori della mobile hanno fermato un 19enne con il quale la vittima avrebbe avuto la discussione nel locale. E a Messina, nel rione Giostra, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane di circa 18 anni. Sul cadavere una ferita da arma da fuoco. Indagini in corso, non si esclude alcuna pista.