All Eyes on Saviano | storia tragicomica di una censura immaginaria e del circolettismo terminale

(Di domenica 2 giugno 2024) «Tanto peggio per i fatti», una frase iconica e simbolo perfezionato della prevalenza di un approccio ideologico alla realtà. Variamente attribuita a Hegel, cui si faceva notare che la Natura non presentasse poi grande concordanza con la filosofia hegeliana sulla natura o a Fichte ma la cui unica vera attestazione scritta ci viene da una lettera di Darwin, e che oggi sembra divenuta il vessillo araldico di una sinistra disperatamente alla ricerca delle prove tecniche di regime, dellae della deriva autoritaria, nonostante la realtà dei fatti. Un continuo starnazzare, un ridicolo berciare di mancanza di libertà, un mantra, un caotico rumore di fondo che ormai lambisce il dadaismo politico, visto che gli strepitanti poi, gira e rigira, stanno sempre in TV, sui giornali e alle radio a lamentarsi di essere stati silenziati e di non poter celebrare il loro genio rivoluzionario.