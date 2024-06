Abbiamo visto la finale di Champions con Claudio Marchisio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 2 giugno 2024) «Non mi chiedere il pronostico, che come minimo poi si verifica il contrario». Nell’intervallo della finalissima diLeague tra Borussia Dortmund e Real Madrid, il clima sugli spalti di Wembley è elettrizzante: oltre 86 spettatori, match vivace ma senza reti, con i tedeschi più volte vicini al vantaggio e gli spagnoli in discreta difficoltà. Seduto a pochi passi da noi, nello spicchio di tribuna riservato OPPO,, ambassador del colosso cinese della tecnologia, Official Global Partner della competizione. «Sono serate magiche, il tifo del Borussia è pazzesco, ha pochi eguali», ci rivela sbirciando la curva giallonera dalla OPPO Hospitality Lounge, dove si è presentato con altri due leggende del calcio come Kakà e Frank Lampard.