Usa e Germania danno l' ok all' Ucraina per colpire la Russia Italia ferma sul no | è in minoranza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) L'tiene il punto sul no all'utilizzo delle armi consegnate all'perobiettivi sul suolo russo. La linea favorevole si va allargando, ieri è stata la volta della, e la decisionena (in un «lato» che comprende al momento anche Spagna, Belgio, Ungheria, Slovacchia, Turchia) tiene ovviamente banco negli ultimi giorni di campagna elettorale per le Europee. Ieri, a margine della ministeriale informale Nato, il titolare degli Esteri Antonio Tajani ha osservato: «Ho ribadito grande sostegno» a Kiev, «ma non si possono utilizzare le nostre armi al di là dei confini del territorio ucraino. Naturalmente ho conto che non invieremo militarini ina combattere contro i russi, perché non siamo in guerra con la, la Nato non è in guerra con la».