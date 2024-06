Una centrale per la Megabox Candi | Affascinata da voi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) La nuovadellaSoniaè stata presentata nella sede della open company Nethesis. La, 1.87, classe 1993, è vicecampionessa d’Europa poche settimane fa con l’Allianz Milano. L’atleta con Milano ha raggiunto la finale scudetto 2023 e la finale della Champions League 2024, Negli anni milanesi si è aggiudicata due scudetti nel Sand volley 4x4. "Sono sempre stata moltodal percorso fatto negli ultimi anni da questa società, dall’ambiente che la circonda, dalla città e dai tifosi sempre presenti per la squadra – commenta la-. Appena ho ricevuto la proposta non ho avuto esitazioni. Sono contenta di iniziare qui un nuovo percorso, delle nuove sfide e di poter dare il mio contributo per la squadra. Inoltre, ho già lavorato con coach Pistola e c’è stato da subito un bel rapporto di stima e rispetto reciproco".