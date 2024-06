Scrivere è un lavoro che lo si faccia in salotto con gli ospiti o isolati dal mondo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) Prima di diventare uno scrittore affermato, Francesco Piccolo è stato uno “studioso di scrittori” nel senso che, proprio con quello che definisce il “rigore nevrotico” tipico della categoria (e già questo lasciava presagire che fosse sulla buona strada), si appuntava su dei fogliettini le abitudini dei suoi consimili seguendo “l’esigenza di fondare una documentazione pratica di come il mestiere diavesse regole del tutto diverse dalla leggenda del poeta” maledetto. Ne è venuto fuori un piccolo saggio, uscito al tempo per la nascente minimum fax (alla cui fondazione aveva contribuito) e che ora Einaudi ripubblica:è un tic. I metodi degli scrittori. Sono moltissimi gli esempi celeberrimi, da Borges a Rushdie, da Ishiguro a Ken Follet, da Sagan a Calvino, passando per Carver, Flaubert, Eco e moltissimi altri, che Piccolo porta per illustrare quant’è esteso e variegato il panorama di un mestiere, quello di, che però conserva una caratteristica fondativa: è un, per quanto particolare, e anche quando si affianca a un’occupazione secondaria (per alcuni considerata primaria, quantomeno in termini di sicurezza economica: Erri De Luca faceva il muratore, Gadda l’ingegnere, Maurensig il rappresentante di computer) come tale necessita di abitudini consolidate.