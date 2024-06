Roma tentano di derubare un’anziana in casa | scoperte via telecamera

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 giugno 2024) Il figlio della donna ha capito che cosa stesse succedendo grazie ai sistemi di sorveglianza. Sono riuscite con una scusa a entrare indi un’ultraottantenne che in quel momento era sola nell’appartamento al Tuscolano, nel quadrante Sud-est di. Le due donne, di 47 e 57 anni, erano però ignare che il figlio stava guardando “la scena” da unainstallata per controllare la mamma in sua assenza. Così il figlio dell’anziana signora ha potuto salvarla dal furto imminente e avvisare le forze dell’ordine a distanza. Si introducono indi una signora ma vengonodal figlio: arrestate Quando l’uomo ha visto delle persone estranee in compagnia della madre ha subito pensato a un furto ed è corso da lei chiedendo simultaneamente aiuto al Numero Unico d’Emergenza del 112.