Roma muore d’inquinamento ma la giunta è inerte E guai a fermare il turismo

(Di sabato 1 giugno 2024) Questa volta ad essere messa sotto la lente dell’associazione Cittadini per l’Aria, che monitora l’inquinamento delle grandi città italiane (e non solo), è stata. Sono usciti proprio in questi giorni infatti i dati relativi alle centraline messe dall’associazione per misurare il biossido di azoto, uno degli inquinanti più pericolosi (anche se non l’unico, ovviamente, poi ce ne sono altri, come le polveri sottili). Ebbene, praticamente, specie prendendo l’unità di misure decisa dall’Oms come soglia di sicurezza, nella città dilo sforamento è ovunque. Non solo nelle strade a scorrimento veloce o particolarmente trafficate – le vie dello shopping soprattutto. Ma anche nei parchi e nella zona a traffico limitato, cioè la Ztl. Qui, anzi, l’inquinamento si mantiene costante a causa proprio del fatto che si tratta di una zona ad alta densità turistica.