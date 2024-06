Nikita Pelizon in ospedale dopo l’incidente | 10 minuti di vuoto Come sta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 1 giugno 2024) L’amata show girl, la vincitrice del Grande Fratello Vip,ha vissuto un’esperienza drammatica che ha condiviso con i suoi fan, lasciando tutti con il fiato sospeso. Due giorni fa, ha raccontato di essere stata vittima di un incidente domestico che l’ha portata a un malore improvviso, seguito da un preoccupantedi 10. In seguito, è stata trasportata d’urgenza in, dove ha ricevuto le prime cure. Ora, finalmente, ha deciso di fare chiarezza sulle sue condizioni di salute.e il racconto delIl 29 maggio 2024 sarà una data chericorderà per sempre. In un post sui social, la star ha descritto con dettagli strazianti cosa le è successo quel giorno. “Avevo appena finito di parlare con un amico al telefono e stavo guardando una serie su Netflix quando ho iniziato a sentirmi strana”, ha spiegato