Mattarella | Nel 1946 gli italiani scrissero una pagina decisiva di democrazia

(Di sabato 1 giugno 2024) AGI - "Nella scelta del popolo italiano per la Repubblica scrisse unadie pose le basi per un rinnovato patto sociale, che avrebbe trovato compiuta articolazione nella Carta costituzionale". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato un messaggio ai Prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale nella ricorrenza del 2 giugno, in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica.: "le sinergie centro-territori saldano l'unità "Quando vengono tessute proficue sinergie tra le Istituzioni locali e favoriti percorsi di raccordo tra il centro e i territori, quando - come avvenuto anche nei mesi scorsi - insieme vengono affrontati gli eventi emergenziali, quando gli enti locali sono sostenuti nel superamento dei momenti di crisi amministrativa e finanziaria, viene rinsaldata l'unità dell'edificio democratico, valorizzando il principio di autonomia nell'orizzonte della solidarietà", ha scritto il Presidente della Repubblica.