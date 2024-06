Master Track & Field tre titoli italiani nei 5 km su strada | Municchi frantuma il record F 55

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Quattro podi con treed unitaliano per gli atleti dellaGrosseto ai campionati nazionali individualidella 5 km di corsa suche si sono svolti domenica scorsa ad Orvieto. Eccezionale prestazione di Marcellache, oltre a vincere con facilità l’ennesima maglia di campionessa italiana, ha griffato con 19’10“ la migliore prestazione di sempre (categoria F 55) ed il primoin carriera. Campione nazionale anche Claudio Nottolini nella categoria M 60 con un ottimo 17’37“ , vincente dopo una lunga volata. Nottolini ad agosto sarà impegnato ai mondiali di Goteborg in Svezia nei 2000 Siepi dove si presenta da campione continentale. Terza medaglia d’oro per un ritrovato Gabriele Lubrano, primo M 50 in 16’22“, al secondo titolo individuale dopo quello del cross nel 2018.