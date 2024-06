Luna Rossa a Barcellona per la 37a America’s Cup

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 1 giugno 2024) Pochi giorni dopo l’arrivo nella città catalana, il teamPrada Pirelli è uscito per la prima volta a bordo dell’AC75 sul campo di regata della 37aCup. “È stata una giornata molto importante per noi”, ha commentato lo skipper e direttore del team Max Sirena. “Finalmente abbiamo navigato acon la barca ufficiale della Coppa e siamo molto soddisfatti di questa prima sessione di allenamento. Abbiamo visto da lontano alcuni concorrenti e siamo pronti a continuare il nostro programma di sviluppo e di allenamento in vista delle regate. Direi che è stata una giornata molto positiva per il team”. “Le condizioni meteo erano quelle previste”, ha spiegato Francesco “Checco” Bruni, uno dei timonieri diPrada Pirelli.