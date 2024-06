LIVE Italia-Brasile 2-1 Nations League volley femminile in DIRETTA | azzurre avanti anche nel quarto set 11-8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-13 Errore al servizio15-13 Diagonale vincente di Gabi da zona 4 15-12 Gamma di Rosamaria 15-11 Mano out Fahr in primo tempo 14-11 Syllaaaaaaaaaaaaaaaa! Doppia difesae mano out della schiacciatrice da zona 4 13-11 Errore al servizio12-11 Errore al servizio12-10 Vincente Bosetti sulle mani del muro da zona 4 11-10 Ace Rosamaria 11-9 La diagonale di Ana Cristina da zona 4 11-8 La parallela di Egonu da zona 2 10-8 Vincente Ana Cristina da zona 4 10-7 Miracolo di Orro a una mano, attacco vincente di Egonu da zona 2 9-7 Mano out di Gabi da zona 4 9-6 In rete il primo tempo di Carol. Break di 5-0 per le8-6 Primo tempo Danesi! 7-6 Murooooooooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii su Rosamaria! Era ora! 6-6 La parallela di Sylla da zona 4 5-6 Vincente Sylla da zona 4 4-6 Errore al servizio4-5 Parallela di Egonu da seconda linea 3-5 errore al servizio