Fonte : linkiesta di 1 giu 2024

Con una differenza, ed è qui che la ripetizione assume un aspetto farsesco. All’interno, invece, c’è chi non si è risparmiato. Quando invece, come nel caso presente, il focus della protesta è contro la collaborazione scientifica con le università israeliane, ma più in generale contro il governo israeliano, contro Israele e contro il sionismo (non, vogliamo sperare, contro gli ebrei), a che serve nuocere a sé stessi? Non sarebbe meglio (più opportuno, più sensato) liberamente e variamente manifestare in piazza, come pure avviene quasi ogni giorno, o anche in ben definiti spazi e orari universitari compatibili con il perseguimento dello scopo per cui le università esistono e gli studenti si iscrivono? Tanto più quando le facoltà interessate non sono di carattere tecnico-scientifico, e quindi non attrezzate, anche volendo, per collaborazioni a presunto rischio di dual use.

La tragedia di Gaza e la farsa delle proteste nelle università italiane