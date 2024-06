La strage di Viareggio 15 anni dopo Un podcast racconta il tramonto a mezzanotte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024)(Lucca), 1 giugno 2024 – C’è stato un giorno, terribile e purtroppo indimenticabile, in cui ilfu a. Accadde ail 29 giugno 2009. Il giorno della, quando un treno merci carico di Gpl deragliò dai binari proprio nel cuore della stazione ferroviaria. Lo squarcio che si aprì in uno dei 14 vagoni provocò un’esplosione paragonabile a una bomba di grande potenziale: nei dintorni, in una sera estiva, c’è chi passeggia col cane, chi torna a casaessere stato fuori con gli amici, chi è già a letto. Si sente improvvisamente un forte odore di gas che pervade le strade, poi il boato e il cielo che diventa rosso come al. Solo che mancano 11 minuti a, il cielo dovrebbe essere scuro, invece è fiammeggiante e lo si vede a molti chilometri di distanza.