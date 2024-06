La profezia di Luttwak | Questo accanimento favorirà Trump alle elezioni Così vince due volte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) «rà la sua battaglia giudiziaria. Nell'appello sarà tutta un'altra storia. Il parere di una giuria politicizzata, come quella di Manhattan, conta zero. Allo stesso modo, talelo favorisce nella corsa alla Casa Bianca. Adesso sarà una battaglia in nome del popolo americano». A dirlo Edward, politologo e saggista statunitense. L'ex presidente condannato per il caso Stormy Daniels. Cosa succede adesso? «Ci sarà un appello e sarà fatta chiarezza. Qui le decisioni arrivano presto. L'attività giudiziaria, poi, non interferisce con la campagna elettorale, che a mio parere, invece, sarà aiutata datentativo di utilizzare la legge per combattere l'avversario politico scomodo. Non dimentichiamo che tale decisione arriva da una Corte molto particolare.