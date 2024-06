La Juventus licenzia Allegri | il tecnico deciso ad affrontare una dura battaglia legale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 1 giugno 2024) Altro che corto muso… Massimilianopunta su una tattica offensiva. Perché illivornese non accetta lo stigma delmento per giusta causadalla. Dopo aver ricevuto dalla società bianconera la notifica del provvedimento a Londra, dove si trova per seguire la finale di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund, hadi impugnare ilmento. Quello giunto dopo l’esonero dello scorso 17 maggio provocato da quel che è accaduto nel secondo tempo e dopo il triplice fischio della finale di Coppa Italia contro l”Atalanta vinta da Vlahovic & Co. Esonero giustificato, nell’immediatezza di un trionfo, con “comportamenti non compatibili con i nostri valori”, si leggeva nella nota ufficiale fatta diramare dalla dirigenza.