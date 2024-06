La formazione professionale sotto la lente di ’Cisl Insieme’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Anche in completo blu scuro Antonio Carro (nella foto) mantiene quello stile confidenziale e quel calore umano contagioso che lo rendono così amato dai propri iscritti. Eletto segretario provinciale della Cisl per la prima volta nel 2013, è stato riconfermato all’unanimità nel 2017 e poi nel 2022. Probabilmente – ma non è detto – è una delle ultime volte che presiede Cisl Insieme, il tradizionale evento che ogni anno il sindacato organizza per approfondire alcuni temi legati al territorio spezzino. "Il focus tematico del 2024 lo abbiamo dedicato –linea Carro – allacollegata al lavoro. È un aspetto fondamentale soprattutto in un momento in cui sono disponibili le risorse del Pnrr. Collegare nel giusto modo domanda e offerta può generare una nuova ondata di sviluppo così come non se ne vedono da molto tempo".