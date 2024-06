La finale di Champions League 2024 potrebbe andare storta – Ancelotti

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Il Real Madrid sa che il suo tentativo di diventare campione d'Europa per la 15esima volta, un record, "storto" nelladi Uefadi sabato, ha detto l'allenatore Carloha vinto ladue volte con l'AC Milan e due volte con il Real Madrid, nonché due volte da giocatore per il club italiano – ma l'astuto 64enne dice che la partita più prestigiosa della stagione europea per club è la "più pericolosa" ". "È un'arma a doppio taglio", suggerisce, la cui squadra è favorita contro il Borussia Dortmund allo stadio di Wembley. "Dobbiamo godercelo al massimo.