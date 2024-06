La Civitanovese del futuro | Siamo a caccia di under

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Alle spalle, un campionato di Eccellenza vinto senza i favori del pronostico. All’orizzonte, una sfida ancora più grande: due anni di contratto e un campionato da affrontare, la serie D, "che non sarà una passeggiata, con tutte le corazzate che incontreremo". Sante Alfonsi, tecnico della, ha chiaro il destino che lo attende, ma dopo l’ufficialità della permanenza in rossoblù, è "felice" ed avverte "quella serenità che serve per programmare il. D’altronde – spiega –, cipresi qualche giorno per concludere, non per una questione economica, ma per parlare di progetti". Perché ha scelto di restare? "Confesso che dopo un campionato vinto, il timore di poter solo peggiorare era un pensiero esistente. Tuttavia, il rischio c’è sempre nel calcio.