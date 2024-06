Kate Middleton ultime notizie | sarà sul balcone di Buckingham Palace il 15 giugno?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 1 giugno 2024) La Duchessa di Cambridge ha sempre incarnato eleganza, grazia e dedizione ai suoi doveri reali. Tuttavia, lesustanno creando molta attesa e curiosità, poiché la principessa sta affrontando una sfida personale significativa: un trattamento contro il cancro. Questa situazione ha inevitabilmente ridotto le sue apparizioni pubbliche, rendendo ogni sua possibile presenza un evento di grande interesse. La domanda che tutti si pongono è:apparirà suldiil 15per la parata Trooping the Colour?e la parata “Trooping the Colour”, Principessa del Galles, è una presenza costante e amata negli eventi reali. Quest’anno, tuttavia, la sua partecipazione alla parata Trooping the Colour è in forse.