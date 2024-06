Inter ultimo ‘giocatore del mese’ stagionale | quattro candidati e una sorpresa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024) Con la gara di Verona della scorsa domenica, si è chiusa la stagione dell’. Un pareggio per 2-2 che ha visto la doppietta di Marko Arnautovic. Lo sponsor nerazzurro LeoVegas.News ha pubblicato le candidature per l’del, con tanto di ‘’. GIOCATORE DEL MESE – Ci siamo, con la fine della stagione, in casaè il momento di votare l’giocatore del mese per questa annata.le candidature, con coloro che secondo lo sponsor Leovegas.News hanno disputato le migliori prestazioni in gare che, ricordiamolo, si sono giocate tutte ufficialmente già da campioni d’Italia. E tra inominati per il premio, che saranno i tifosi con le loro votazioni ad assegnare, spunta anche una “”.