I look di Carrie Bradshaw in “And Just Like That 3” e gli altri fashion moments più virali della settimana

(Di sabato 1 giugno 2024) Non importa il periodo, c’è sempre aria di novità e cambiamento nelsystem. Debutti in passerella, giri di poltrone dei direttori creativi, campagne moda sorprendenti per setting, protagonisti e ispirazione, sfilate e newssu Instagram e TikTok… Ecco le news moda di questa. Veronica Leoni è la nuova direttrice creativa di Calvin Klein Calvin Klein torna in pista. La maison che da dicembre 2018 era senza un direttore creativo ufficiale, ha una nuova stilista alla guida, Veronica Leoni, che mostrerà al mondo le sue creazioni con un debutto in passerella pensato per l’autunno del 2025. Classe 1984, di origini romane, Leoni ha fondato il suo marchio di moda femminile Quira nel 2021, a seguito di unara nelsystem presso marchi come Celine, Jil Sander, Moncler e The Row.