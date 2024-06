Guerra tra Ferragnez | vietato postare i figli la rivelazione di Rosica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Chiara Ferragni e Fedez ai ferri corti. Anzi, tra isembrerebbe esserci una vera e propriain corso. O almeno, questo è quanto rivelato da Alessandro, “l’investigatore social”. Che afferma che ormai la tensione è alle stelle. Fedez avrebbe infatti ottenuto dalla ormai ex moglie il divieto di mostrare isuoi social.ufficialmente in? Ecco quanto riportato danel suo ultimo post su Instagram. “Esclusiva Alessandro. Dopo aver sfornato una canzone contro le amiche tossiche di Chiara “ ha super ragione “ oggi sono pronto a darvi l’ennesimo scoop. Ebbene sì! Ètotale tra i. Federico avrebbe deciso di tutelare iin tutti i sensi. Ma aprite bene le orecchie, se prima Chiara e Fede mostravano isolo di spalle, ora non potranno proprio più inserirli nelle loro ig stories.