Europee la mossa della disperazione di Pd e liste rosse | è caccia all’ultimo voto nei campi rom

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 1 giugno 2024) “Il Pd va negli insediamenti a fare campagna elettorale promettendo di chiedere più fondi all’Europa per l’integrazione e i diritti dei rom”: accade a Milano, in un’operazione di propaganda gestita all’ombragiunta Sala, nella denuncia documentata di Silvia Sardone, già esponente di Forza Italia, oggi europarlamentareLega. “A Milano i rom del campo di Via Bonfadini, in cui sono stata numerose volte, vogliono le case popolari subito, superando chi è in graduatoria. La sinistra che li ha coccolati per anni li accontenterà quasi sicuramente – attacca la Sardone in un post social – Questa situazione è l’emblema del fallimentosinistra in tema di integrazione rom: abusivismo, furti d’auto, roghi tossici. Eppure il sindaco Sala appena rieletto ha stanziato subito tre milioni di euro per combattere l’anti-ziganismo.