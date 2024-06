‘Da Marco’ spostato | C’è poco spazio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) I lavori di taglio di un costone che insiste sulla spiaggia di San Michele sono terminati giovedì scorso, iniziati lunedì dopo che il sindaco Filippo Moschella ha siglato l’ordinanza di spostamento di tutto il balneare "Da Marco" più a nord, pena non riaprire per la stagione estiva 2024. Le ipotesi paleggiamento e ripascimento non sono fattibili per recuperare la spiaggia "gioiello" erosa dalle mareggiate in maniera più grave rispetto agli scorsi anni. Il problema, secondo il balneare però, non sarebbe stato risolto: "Loè comunque. Occorre sinergia da qui in avanti, dobbiamo essere ascoltati dalle autorità da cui abbiamo ottenuto la concessione balneare. Serve un tavolo tecnico permanente qui a Sirolo per affrontare le sfide che si presenteranno", dice il titolare Marco Mailli.