Corsa alla presidenza | l’ex ct al lavoro sulla squadra Fise Bartalucci inizia la campagna elettorale

(Di sabato 1 giugno 2024) Il quadriennio olimpico volge al termine e si è cominciato a parlare di elezioni federali. A Piazza di Siena abbiamo visto a bordocampo anche Duccio-cittì azzurro dal lungo curriculum come cavaliere e poi da tecnico – ora selezionatore della Colombia – che si è candidatodella. Settimana s, lunedì 20 maggio,aveva presentato proprio a Roma,vigilia di Piazza di Siena, la sua ideadel domani. Punti principali del suo programma, con eventuali integrazioni e sviluppi di qui alle elezioni (dopo le Olimpiadi, ma non si sa ancora se entro il 2024 o a inizio 2025), sono l’apertura a una maggiore partecipazione dei tesserati, la valorizzazione del marchio, una disamina approfondita su ogni aspetto dello sport equestre per conseguire miglioramenti in tutti i comparti e il rispettivo rilancio.