Chi sono i tre giovani disperi nel Natisone perché Patrizia Cormos Bianca Doros e il suo fidanzato erano andati al fiume

(Di sabato 1 giugno 2024) Si chiamae ha 20 anni una dei tredispersi dopo essere stati travolti ieri 31 maggio dalla piena dela Premariacco, tra Udine e il confine sloveno. Nata a Colleferro, in provincia di Roma, vive ed è residente a Campoformido, un piccolo comune italiano che conta quasi 8mila abitanti in Friuli-Venezia Giulia.è una studentessa al secondo anno del corso di laurea in Design e architettura d’interni all’Accademia di Belle Arti di Udine e quel giorno si era incontrata con due amici fidanzati per passare un pomeriggio al. «Le avevo suggerito di non andare,era stanca», ha raccontato la mamma della 20enne. «La sera prima era andata anche a lavorare. Ma poi lei mi aveva detto “Ma dai, non arrabbiarti, lasciami andare” e così, alla fine, le ho detto il mio ok».