Champions League 2024 dove vedere in tv la finale tra Real Madrid e Borussia Dortmund

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 1 giugno 2024) Questa sera si terrà laditra, eccopoterlain tv Stasera sabato 1° giugno, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Wembley di Londra, teatro della sfida “” che assegnerà la2023-. Il fischio d’inizio dellaè previsto alle ore 21.00, in esclusiva in chiaro su Canale 5. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. E Mediaset, per l’occasione, scende in campo con una squadra super e propone l’avvicinamento al match, tutto in diretta: si parte su Mediaset Infinity, dalle ore 20.00 con lo studio condotto da Benedetta Radaelli con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.