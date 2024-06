Calciomercato Milan futuro incerto per Alex Jimenez? La posizione del Real Madrid

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 1 giugno 2024), ildel giovane laterale della primaveraè ancora: ecco la posizione del Real Madrid… Uno dei jolly che è emerso in questa stagione, in casa, è sicuramente il giovane laterale della primavera, talento classe 2005 di proprietà del Real Madrid. Lo abbiamo potuto osservare per la prima volta nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, dove è stato schierato dal primo minuto da mister Stefano Pioli ed è stato protagonista di una grandissima prestazione. E’ anche stato uno dei migliori nell’amichevole contro la Roma, che si è disputata in Australia ed è terminata 5-2 in favore dei giallorossi. Ecco che allora, la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta cercando di riscattare lo spagnolo dal Real Madrid per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.