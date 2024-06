Breve storia della decomposizione del vecchio caro croissant | prima cubico poi sfera e adesso schiacciato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 1 giugno 2024) Chissà se Bedros Kabranian, il fornaio che un giorno ha pensato bene di trasformare la mezzaluna in cubo, si era immaginato conseguenze simili. Quadrati, tondi, sferici, XXL, piramidali, schiacciati, persino a forma di bara: ida qualche anno si sono rifatti il guardaroba, indossando ganache e praline, accessori colorati per un look accattivante che ha già fatto il suo tempo. O almeno, questo è quello che pensiamo noi. Stando al riscontro sempre entusiastaclientela, la tendenza andrà avanti ancora per un po’. Iginio Massari, in un’intervista rilasciata ad Alfredo Magazine, ha già detto la sua: si tratta di un’idea «lanciata più che altro da chi produce gli stampi da forno per farli» ma che dal punto tecnico funziona poco. Solo una moda, insomma.