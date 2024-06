Bradisismo | ecco cosa accadrà con lo stato di mobilitazione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 1 giugno 2024): Il comune di Pozzuoli ha individuato una serie di azioni per migliorare i processi e mettere in atto misure preventive per la sicurezza dei cittadini. Ieri mattina, presso la sede della Protezione Civile a Monterusciello, si è svolto il debriefing sulla gestione dell’emergenza in seguito allo sciame sismico del 20 e 21 maggio. Presenti, oltre al Sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e al Sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, la Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Titti Postiglione, il Direttore della Protezione Civile Regionale Italo Giulivo, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Emanuele Franculli, il Direttore Ufficio Emergenza DPC Luigi D’Angelo e il Direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito.