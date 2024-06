Boxe Melissa Gemini scatenata a Bangkok | Isildar travolta a una vittoria dalle Olimpiadi 2024!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024)ha regalato grandissimo spettacolo sul ring dell’Huamark Stadium di(Thailandia), debuttando con una spettacolarenel torneo preolimpico die portandosi a un solo successo dalla qualificazione alledi Parigi. L’azzurra ha infatti letteralmente surclassato la turca Busra, medaglia di bronzo agli ultimi Europei e Campionessa del Mondo giovanile nel 2021. La 21enne laziale si è imposta in maniera nitida negli ottavi di finale della categoria di peso fino a 75 kg, trionfando con un perentorio verdetto unanime (5-0: 30-27, 29-28, 29-28, 29-28, 30-27) e domani tornerà nuovamente in scena per fronteggiare la thailandese Baison Manikon, che oggi ha regolato la sudcoreana Suyeon Seong. Chi vincerà quell’incontro conquisterà il pass per i Giochi, la nostra portacolori sarà chiamata a una durissima impresa contro la forte asiatica e dovrà sovvertire il pronostico della vigilia, provando a battere una pugile di casa (impresa sempre ostica con certe giurie…).