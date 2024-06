Aerobica in primo piano Macerata sale sul podio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Positiva spedizione per la Ginnasticaalle finali nazionali del campionato di categoria Silver Eccellenza e Aerostat svoltesi a Genova dove ha portato 32 atlete, di cui quattro e 13 esordienti rispettivamente nelle categorie Silver Eccellenza e Aerostart. Salgono sul secondo gradino delSofia Ferranti, Victoria Marinelli, Marta Galletta, Michela Del Gobbo e Valentina Zuzolo con il gruppo Junior A, sfiorano per un soffio ilLilù Lucifero, Aurora Carletti, Greta Micati, Camilla Prosperi e Camilla Pietrani con il gruppo Junior B. Le atlete sono scese in pedana con le seguenti composizioni. Campionato Silver Eccellenza. Allieve. Individuale: Caterina Lazzarini (esordiente). Cat. Junior A. Individuale: Marta Galletta.