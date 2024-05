Vuelle Le risorse al centro della trattativa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il primo abboccamento è andato bene, suscitando l’interesse del coach che laha messo in cima alla sua lista. Ora però Sacripanti si siederà a tavolino coi vertici dirigenziali per parlare di un aspetto fondamentale: e cioè quanteci sono per fare la squadra. Un nodo che va sciolto in fretta per potere, di conseguenza, sciogliere le riserve e accettare la proposta. O declinarla. Perché il roster biancorosso va rifatto (quasi) da cima a fondo. Nuovi stranieri ma anche tanti nuovi italiani. Fatta eccezione per Maretto, che ha un contratto con Pesaro, al momento non ci sono certezze che qualcun altro possa restare. Le situazioni dei quattro ancora alla finestra, dopo la partenza di Tambone per la Sardegna, sono molto diverse: Cinciarini (classe ’86) e Mazzola (dell’88) sono i veterani.