Vinci omaggio su tela a Leonardo e al capolavoro perduto ‘La Battaglia di Anghiari’

(Di giovedì 30 maggio 2024)(Firenze), 30 maggio 2024 - È unal genio universale dila grande opera “Ladi Anghiari, un’altra versione”, ultimo progetto di Nico Paladini, che si inaugura il 30 maggio, nel cuore storico di, presso lo spazio museale del Comune. Unadi dimensioni eccezionali – raggiunge infatti gli undici metri di larghezza per quasi tre di altezza – con cui l’artista toscano propone una personale rivisitazione del celebre dipinto leonardiano che, andato, ha dato origine ad uno degli enigmi più affascinanti della storia dell’arte. Realizzato appositamente per il Comune di, in collaborazione con l’Associazione Mud, accompagnato da una pubblicazione a cura del critico Nicola Nuti, il quadro contribuisce ad arricchire il patrimonio culturale della città, inserendosi nel percorso urbano di sculture e installazioni già dedicate al maestro del Rinascimento e ai suoi capolavori da artisti di tutto il mondo, di cui costituisce il primo contributo pittorico.