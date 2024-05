Vi avvisiamo che se ne va Isola dei Famosi altro addio definitivo a un solo soffio dalla finale

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ci siamo. Il primo finalista dell’edizione è ufficialmente Edoardo Stoppa, nominato tale in seguito alle sue diverse vittorie (al televoto, nella prova leader e quella per lacontro Matilde Brandi) nel corso della 12esima puntata de L’dei2024. Oggi a rischio Karina Sapsai, Artur Dainese e Samuel Peron. La prossima domenica si scoprirà l’esito del televoto, che stavolta, come anche la scorsa, vede a rischio dei nomi rilevanti per quanto riguarda la edizione in corso (fallimentare in maniera record sul piano dello share). Artur Dainese è criticato quanto amato come Samuel Peron, Karina Sapsai è lì da poco ma piace.dei, anche lei sta per lasciare l’Honduras È complicato fare pronostici perché tutto può cambiare nel giro di un Daytime o di qualche puntata.