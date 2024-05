Verso la festa della Repubblica Il prefetto nomina nove Cavalieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) In occasione, ildi Reggio Maria Rita Cocciufa consegnerà le onorificenze al merito ai cittadini che si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso e i risultati conseguiti nelle proprie attività. Sabato alle 18, al teatro Valli, Saranno premiati come Ufficiali Edoardo Moro (colonnelloguardia di finanza – ora ad Agrigento – ex comandante delle fiamme gialle reggiane) e Giorgio Notari (avvocato cassazionista e consulente del consultorio familiareDiocesi). Saranno insigniti del titolo di Cavaliere anche il nostro fotografo, colonna di Carlino Reggio, Stefano Rossi, il tecnico di radiologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e già coordinatorecentrale del 118 Miles Barbieri, l’ispettore di polizia nonché appartenente al corpo delle guardie di pubblica sicurezza e presidentesezione locale Anps) Giovanni Ciampi, la presidente del circolo culturale ’Reggio Ricama‘ Sandra Cosmi, il sagrestano e campanarochiesa dillara Gabriele Fornaciari, l’avvocato cassazionista Nino Giordano Ruffini attivo nel terzo settore e nelle opere di beneficenza con la fondazione ’Cuvier’ che presiede e Francesco Saccaggi, responsabile corpo italiano di soccorso Ordine di Malta.