Val Masino finanzieri morti durante esercitazione | indagine per omicidio colposo Sabato l’autopsia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Val(Sondrio), 30 maggio 2024 – Valin lutto per la morte dei tredel Soccorso alpino, avvenuta mercoledìun’. Nel frattempo, la Procura di Sondrio ha disposto e fissato al'autopsia dei tre giovani, nell'ambito di un'che è stata avviata con l'ipotesi di reato di. Non ci sono dubbi che si sia trattato di un incidente, ma spetterà alle indagini valutare l'eventuale stato di usura degli ancoraggi. La combo ritrae (S-D) Alessandro Pozzi, 25 anni, Luca Piani, 32 anni, e Simone Giacomelli, 22 anni, i trein Valtellina dopo una cadutaun', 29 maggio 2024. ANSA/ US/ GDF +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++ Secondo una prima ricostruzione, Luca Piani, 32 anni, Alessandro Pozzi, 25 anni, e Simone Giacomelli, 22 anni stavano scalando il Precipizio degli Asteroidi, una parete di 500 metri sovrastata da un’altra torre di 250 di granito, in Val di Mello, paradiso dell’arrampicata libera a livello europeo.