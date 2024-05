Una vergogna Isola dei Famosi si mette male per Sonia Bruganelli Bufera dopo la puntata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’dei2024 finirà tra due puntate, precisamente il 5 giugno, e la corsa per la vittoria si fa sempre più difficile. Un’edizione non proprio entusiasmante, iniziata con una serie di abbandoni e dalla discussa squalifica di Francesco Benigno per ”comportamenti non consoni al programma”. Nelladi mercoledì 29 maggio è stato eletto il primo finalista, Edoardo Stoppa, ma è anche stato sfoltito il cast con ben due eliminazioni. “Sarò ripetitivo e patetico però innanzitutto lo dedico alla mia famiglia, perché è il motivo che mi ispira. I miei figli, Juliana, mia mamma, mio fratello e poi a chi ci segue”, ha detto Edoardo Stoppa in diretta. A conquistare i telespettatori la voglia di Stoppa dirsi in gioco, ma sempre con grande rispetto degli altri naufraghi e anche lo spirito di dedizione del portare avanti la vita di tutti giorni, non proprio semplice sull’