Fonte : quotidiano di 30 mag 2024

Non è chiaro quanto lo stallo possa durare. Nella notte esplosioni sono state segnalate nel capoluogo Kharkiv. Il servizio stampa della brigata ucraina Lyut e fa sapere che "la città è “in fiamme” e la battaglia “non si ferma neanche un minuto”. Scrive oggi il comandante in capo delle forze armate ucraine Alexander Syrsky su Facebook: "Il nemico continua a rafforzare il raggruppamento delle sue truppe in direzione dell'attacco principale di Strelech-Liptsy e nella regione di Volchansk, trasferendo reggimenti e brigate aggiuntivi.

Ucraina Volchansk brucia | Si combatte casa per casa L’assalto di Putin al confine russo