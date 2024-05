Trattative il main sponsor intervistato a Parliamo di sport Sciurpa | Aspettiamo la chiamata di Santopadre | noi siamo pronti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un mese fa il primo incontro a Pian di Massiano tra il presidentee ildel club, Claudio, amministratore delegato di Vitakraft. C’erano ancora i play off da disputare e il gruppo messo in piedi danon era ancora pronto per tentare l’acquisto del Grifo. Adesso Claudiopreme per un nuovo incontro.al Tgr a "di ...", il dirigente ha spiegato la situazione. "Il presidente2 mesi e mezzo mi ha detto che avrebbe voluto vendere ma non c’erano mai stati interlocutori seri e quindi se tra le mie conoscenze c’era qualcuno e potevo dargli una mano. Ero quindi stato delegato dadi divulgare la sua volontà a cedere, ma visto che sono primo, ero disponibile a valutare una cordata seria per rilevare il Perugia.